أعلن الدفاع المدني السوري، الاثنين، استمرار فرق الإطفاء بمكافحة حرائق غابات كبيرة، اندلعت في ريف اللاذقية غرب البلاد.

وقال الدفاع المدني على منصة "تلجرام" إن "فرق الإطفاء تكافح الحريق الحراجي الكبير المندلع في الغابات بين قريتي الريحانية والسكرية بمنطقة ربيعة في ريف اللاذقية الشمال الشرقي، وعمليات استجابة فرق الإطفاء".

وأشار إلى أنها تكافح منذ فجر الاثنين، حريقا حراجيا وزراعيا واسع النطاق اندلع في منطقة ترتياح بالقرب من بلدة سلمى.

ولفت إلى أن ذلك يجري "وسط ظروف صعبة بسبب عدم وجود طرقات تؤدي إلى مناطق انتشار النيران، وتضاريس وعرة وظروف مناخية غير مستقرة، وانفجارات لمخلفات الحرب في المكان".

وكان الدفاع المدني أعلن الأحد، اندلاع تلك الحرائق، وأن فرق الإطفاء تواجه "صعوبات كبيرة بسبب سرعة انتشار النيران وتضاريس المنطقة شديدة الوعورة ووجود ألغام وذخائر غير منفجرة تهدد سلامة الإطفائيين".

وخلال فصل صيف شهدت العديد من المحافظات لا سيما بريف اللاذقية حرائق حرجية جراء ارتفاع درجات الحرارة، زادت من حدتها وصعوبة إخمادها كثافة الأشجار وسرعة الرياح والجفاف.

وفي يوليو، اندلعت حرائق غابات بجبال محافظة اللاذقية استمرت 12 يوما ودمرت أكثر من 16 ألف هكتار من الغابات الحراجية، منها 2200 هكتار من الأراضي الزراعية، وأضرت بـ45 قرية، بينما بلغ عدد العائلات المتضررة نحو 1200 عائلة، وفق تقديرات رسمية.