نشرت الشرطة الإقليمية في سومطرة الغربية بإندونيسيا، نحو 300 عنصر من وحدة "لواء الشرطة المتنقل"، مدعومين بمعدات ودعم لوجستي، لدعم جهود الاستجابة للكوارث في أعقاب حدوث فيضان مفاجئ بمنطقة سولوك.

ونقلت وكالة أنباء "أنتارا" الإندونيسية عن قائد شرطة سومطرة الغربية، المفتش العام جاتي ويوتو أبادي، قوله في سولوك، اليوم الثلاثاء، إن عناصر الشرطة انضموا إلى مؤسسات أخرى لاتخاذ إجراءات الاستجابة للطوارئ، إثر وقوع الكارثة، مساء أمس الاثنين.

وقال أبادي للصحفيين، إنه "قد تم نشر العناصر للمساعدة في جهود الاستجابة للكارثة، وإجلاء السكان المتضررين. كما نواصل مراقبة الوضع في الموقع".

وأوضح أبادي أن جهود الاستجابة للطوارئ بدأت منذ ليلة وقوع الكارثة، حيث لا تزال عمليات إجلاء السكان المتضررين على رأس الأولويات.

وأضاف أن عناصر الشرطة يعملون أيضا بالتعاون مع الوكالة المحلية المعنية بمكافحة تداعيات الكوارث، من أجل رفع الحطام وإعادة فتح الطرق التي تربط المنطقة المتضررة بمدينة بادانج، عاصمة سومطرة الغربية.