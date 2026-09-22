محافظ أسيوط: استئناف رصف محور حيوي بطول 12 كم لربط قرى غرب ديروط ببعضها

وجه اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، باستمرار أعمال رفع كفاءة ورصف الطرق بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، مع إعطاء الأولوية للمحاور والطرق التي تخدم التجمعات السكنية وتربط القرى والمناطق ببعضها، بما يسهم في تحسين شبكة الطرق وتيسير حركة المواطنين والمركبات.

وأوضح المحافظ أن مديرية الطرق والنقل بأسيوط، برئاسة المهندس أحمد صلاح فخري، مدير عام المديرية، تابعت استئناف أعمال فرد الطبقة الأسفلتية السطحية بمحور حيوي بطول 12 كم بنطاق مركز ديروط، ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للمديرية، وذلك في إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة المحاور الرئيسية وتحسين الربط بين القرى والمناطق المختلفة.

وأشار اللواء محمد علوان، إلى أن أعمال الرصف جرى متابعتها ميدانيًا بمشاركة المهندس محمد عبد الناصر، مدير مشروعات المنطقة الشمالية، ومسئولي الشركة المنفذة المهندس محمود لطفي مبروك، والمهندس محمد عبد السميع، للوقوف على معدلات التنفيذ ومراجعة جودة الأعمال ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة.

ولفت المحافظ إلى أن الطريق يمثل محورًا رابطًا يخدم عددًا من قرى غرب ديروط، من بينها دشلوط والكودية وصنبو، ويسهم استكمال أعمال رصفه ورفع كفاءته في تحسين حركة الربط بين هذه القرى وتيسير انتقال المواطنين والمركبات، فضلًا عن دعم الحركة المرورية وخدمة المناطق الواقعة على امتداده.

وشدد اللواء محمد علوان على ضرورة دفع معدلات التنفيذ والالتزام بالجدول الزمني المحدد للانتهاء من الأعمال، مع التطبيق الكامل للكود المصري لأعمال الطرق والمواصفات والاشتراطات الفنية، واستمرار المتابعة الميدانية لجميع مراحل التنفيذ لضمان جودة الأعمال وتحقيق الاستفادة المثلى من الاستثمارات الموجهة لقطاع الطرق.

وأكد المحافظ استمرار التنسيق مع مديرية الطرق والنقل والجهات المعنية لتذليل أي معوقات تواجه مشروعات الرصف الجاري تنفيذها، خاصة المحاور التي تمثل أهمية في ربط القرى وتيسير الحركة، ضمن خطة المحافظة لتحسين شبكة الطرق ورفع كفاءة البنية الأساسية بمختلف المراكز والقرى.