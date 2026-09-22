وزير التموين يبحث مع بنك الاستثمار الأوروبي التعاون في مشروعات الأمن الغذائي

بحث الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، مع وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي، برئاسة أولريش برونهوبر، رئيس قسم العمليات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ببنك الاستثمار الأوروبي العالمي، سبل تعزيز التعاون المشترك ومشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية والتخزين خلال المرحلة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير التموين مع وفد البنك، في إطار زيارة الوفد إلى القاهرة خلال الفترة من 22 إلى 24 سبتمبر 2026، لبحث أولويات التعاون مع عدد من الوزارات والجهات المصرية، ومتابعة المشروعات القائمة، ومناقشة المشروعات المقترح تنفيذها خلال عام 2027.

وتناول الاجتماع استعراض أوجه التعاون القائمة بين وزارة التموين والتجارة الداخلية وبنك الاستثمار الأوروبي، وبحث سبل تطويرها وتعزيزها خلال المرحلة المقبلة، إلى جانب استعراض عدد من المشروعات ذات الأولوية في مجالات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية، بما يدعم جهود الدولة في تأمين احتياجات المواطنين وتعزيز كفاءة منظومة تداول وتخزين السلع الاستراتيجية.

وناقش الجانبان فرص التعاون في إنشاء وتطوير مركز لوجيستي متكامل للحبوب، بما يسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي وتعزيز القدرات التخزينية، ورفع كفاءة عمليات التداول والنقل والتخزين، إلى جانب بحث أوجه الدعم والتمويل التي يمكن أن يقدمها بنك الاستثمار الأوروبي للمشروع، في ضوء أولويات التعاون المشترك.

وأكد الدكتور شريف فاروق أن الوزارة تعمل على تعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية الدولية، والاستفادة من الخبرات والآليات التمويلية المتاحة لدعم مشروعات البنية الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن تطوير منظومة التخزين واللوجيستيات يمثل أحد المحاور الرئيسية في استراتيجية الوزارة لرفع كفاءة سلاسل الإمداد، وتقليل الفاقد، وتعزيز استدامة توافر السلع الاستراتيجية.

كما استعرض الوزير مستجدات عدد من المشروعات الجاري تنفيذها، وأولويات الوزارة للمشروعات المستهدف إدراجها ضمن محفظة التعاون خلال عام 2027، مؤكدًا أهمية توجيه أطر التعاون نحو مشروعات ذات أثر مباشر ومستدام على منظومة الأمن الغذائي، وتسهم في رفع كفاءة البنية التحتية اللوجيستية ومنظومة تداول السلع.

من جانبه، أكد وفد بنك الاستثمار الأوروبي حرص البنك على مواصلة وتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، ودعم المشروعات التي تتوافق مع أولويات التنمية في مصر، مع بحث الفرص المتاحة للتعاون في مشروعات الأمن الغذائي والبنية التحتية اللوجيستية، ومتابعة المشروعات القائمة ودراسة المشروعات الجديدة المقترحة خلال المرحلة المقبلة.

وضم وفد بنك الاستثمار الأوروبي من المقر الرئيسي، إنماكولادا مارتينيز، رئيسة وحدة المشرق العربي بقسم التوسع والجوار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وكاتيكا هاجرولاهوفيتش، مسؤولة القروض بقسم التوسع والجوار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

كما ضم الوفد من المكتب الإقليمي للبنك بالقاهرة، جيدو كلاري، رئيس المكتب الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي لشمال إفريقيا والشرق الأدنى بالقاهرة، وطارق محمد أبو المحاسن، مسؤول مشروعات قطاع عام، ودينا عبد المجيد، مسؤولة مشروعات قطاع عام، والدكتور محمد عبد المجيد، مسؤول مشروعات النقل، وأحمد الساكت، مسؤول مشروعات.

وحضر الاجتماع من جانب وزارة التموين والتجارة الداخلية، أحمد كمال، مساعد الوزير للشئون الفنية والمتحدث الرسمي، والدكتورة دعاء نبيل، مساعد الوزير للعلاقات الدولية والاتفاقيات، وسارة العزازي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، كما حضرت من جانب وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج دينا الجرف من قطاع التعاون الدولي.