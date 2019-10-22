أسوان يواجه إنبي بحثا عن الفوز الأول بالدوري

تستكمل اليوم الثلاثاء، منافسات الأسبوع الخامس من بطولة الدوري، بمواجهة أسوان وإنبي في الثالثة عصرًا على ملعب أسوان.

تم اسناد المباراة لطاقم تحكيم يضم من محمد أبو خاطر ويعاونه كل من أحمد نوفل، صالح محمد عفيفي، وعصام بكر حكما رابعا.

ويحل أسوان في المركز السابع عشر برصيد نقطة وحيدة من تعادل وهزيمتين، فيما يحل إنبي المركز الأخير بنفس الرصيد من تعادل و3 هزائم.

تلقى إنبي ثلاث هزائم منذ بداية المسابقة على يد بيراميدز (4-0) ثم سموحة (2-1) وأخيرًا من الإنتاج الحربي بهدف دون رد.

إلى ذلك أكد مجدي عبد العاطي، المدير الفني لأسوان، أنه يسعى لاقتناص الثلاثة لتحسين وضعه في جدول الدوري، وطالب من اللاعبين بذل الجهد من أجل تحقيق الفوز.

وكان مجلس إدارة نادي إنبي قد قرر تعيين حلمي طولان مديرًا فنيًا للفريق، خلفًا لعلي ماهر الذي تقدم ياستقالته بعد الخسارة أمام الانتاج الحربي بهدف دون رد، و ومن المقرر أن يبدأ طولان مشواره الفني مع الفريق البترولي بمواجهة أسوان.

وصرح طولان أنه يعاني من قلة الوقت في إطار استعدادته لمباراتي أسوان و الزمالك، مضيفًا أن مباراته أمام أسوان صعبة لأنها على ملعب الأخير وفي درجة حراراة مرتفعة.