 مسئول أممي: القوى السياسية اللبنانية يجب أن تساعد الحريري لتشكيل حكومة إصلاحات - بوابة الشروق
الخميس 22 أكتوبر 2020 4:51 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

مسئول أممي: القوى السياسية اللبنانية يجب أن تساعد الحريري لتشكيل حكومة إصلاحات

أ ش أ
نشر في: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 4:30 م | آخر تحديث: الخميس 22 أكتوبر 2020 - 4:30 م

دعا المنسق الخاص للأمم المتحدة لدى لبنان يان كوبيش، القوى السياسية اللبنانية إلى مساعدة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري، على تشكيل حكومة تكون قادرة على إجراء الإصلاحات التي تنقذ البلاد، محذرا من أن لبنان في حالة سقوط كارثي، وأنه لا توجد "معجزات خارجية" لمعالجة هذا الانهيار المتسارع.

وقال كوبيش - في تصريح اليوم الخميس - : "لا يمكن لأي بلد، وبالأخص إذا كان في حالة سقوط كارثي مثل لبنان، الاستمرار في تسيير أموره إلى ما لا نهاية في غياب حكومة فعالة وداعمة للإصلاح، كون ذلك السبيل الوحيد لبدء إنقاذ البلد وشعبه من مزيد من الانهيار والفوضى والتطرف".

وأضاف أن: "القوى السياسية اللبنانية التقليدية أخذت مرة أخرى على عاتقها التحرك قدما، بغض النظر عن إخفاقاتها العديدة في الماضي والشكوك العميقة بشأن المستقبل، الأمر الآن يعود لهذه القوى لمساعدة رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري على تشكيل حكومة ذات صلاحيات وتكون فعالة لبدء تنفيذ الإصلاحات المعروفة".

وتوجه كوبيش بالحديث إلى القوى السياسية اللبنانية قائلا: "لا تنتظروا المعجزات من الخارج، من قبيل الانتخابات في بلاد أخرى أو المانحين الدوليين، الإنقاذ يجب أن يبدأ في لبنان وبواسطة لبنان".

وكُلف زعيم "تيار المستقبل" سعد الحريري برئاسة وتشكيل الحكومة الجديدة للبنان، في ضوء ما أسفرت عنه نتيجة الاستشارات النيابية الملزمة والتي أفضت إلى اختيار 65 عضوا بمجلس النواب لـ "الحريري" للمنصب.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك