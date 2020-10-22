شوقي غريب: المنتخب الأولمبي سيجهز رمضان صبحي لبداية الدوري

فسر شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي، السبب في ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز لقائمة الفراعنة بالإضافة لضم 6 حراس، استعدادًا لخوض معسكر إعداد في السعودية، وذلك قبل مواجهة البرازيل وديا 13 نوفمبر المقبل.

وقال غريب، في تصريحات تلفزيونية، عبر قناة "أون تايم سبورت": "منذ سنة تقريبًا لم نتجمع، وكان لدينا دوافع بعد انتهاء كأس الأمم وهي المشاركة في الأولمبياد، وكنا نعد تقارير كل أسبوع ونختار 33 لاعبًا، أي 3 لاعبين في كل مركز".

وأضاف: "كنا نعاني من مشاكل في أن هناك لاعبين لا يشاركون مع أنديتهم، فكان لابد أن نجدد الدوافع لدى اللاعبين، واليوم نسقت مع حسام البدري المدير الفني للمنتخب الأول بشأن الـ40 لاعبًا الذين سيسافرون للسعودية لخوض الدورة، وأخبرته بأن له مطلق الحرية في اختيار أي لاعب منهم".

وتابع: "المعسكر سيبدأ يوم 1 نوفمبر حتى يوم 7 ويوم 8 سنسافر إلى السعودية، وسنعود يوم 17 وسنختار من القائمة 24 أو 26 لاعبًا في النهاية قبل السفر"

وعن سبب ضم رمضان صبحي لاعب بيراميدز رغم عدم مشاركته، رد غريب: "لأنه ابن المنتخب الأولمبي وقائد الفريق، وسأجهزه لبداية الدوري، وفي نفس الوقت لو اختاره حسام البدري سيذهب إلى المنتخب الأول".

وتابع: "مصطفى محمد عندما بدأت البطولة الإفريقية كان يؤدي بقوة، وكان من أفضل رؤوس الحربة، ومشاركته المستمرة مع الزمالك ساهمت في ارتفاع مستواه".

وأوضح غريب السبب في ضم 6 حراس قائلًا: "هناك عناصر جيدة مثل محمود جاد ومحمد أشرف لعبا بشكل أساسي مع أنديتهما، وباقي الحراس أيضًا، وأنا لا أستطيع أن أتجاهل لاعبين شاركوا بشكل أساسي مع أنديتهم".

واختتم: "عمار حمدي يضع لنفسه هدفًا، أنه لو لم يلعب في الأهلي سيرحل، وهو يقدم مستوى جيد في طلائع الجيش وبالتالي يحافظ على مكانه في المنتخب".