وزير الصحة البولندي: نعتزم فرض المزيد من القيود في ظل تزايد أعداد الإصابة بكورونا

تعمم بولندا قيود ما يسمى بـ"المنطقة الحمراء" على كامل البلاد، وفقا لقرار سوف يتم إعلانه اليوم الخميس، حسبما صرح وزير الصحة آدم نيدزيلسكي في مقابلة مع صحيفة "Rp.pl" البولندية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المقابلة، أن وزير الصحة قال إنه إذا استمر تفشي الفيروس في التزايد بشكل كبير، فسوف تسجل بولندا 15 ألف حالة جديدة يوميا في المتوسط ​​الأسبوع المقبل ونحو 20 ألف حالة يوميا في الأسبوع التالي.

وتابع الوزير: "أتمنى أن تنجح القيود التي أدخلناها وألا يحدث ذلك".

وأشار إلى أنه إذا تباطأ التزايد وأصبح المنحنى مسطحا، يجب أن تكون الحصيلة اليومية للحالات الجديدة الأسبوع المقبل نحو 13500 حالة.

وأكد أنه من السابق لآوانه، القول إن منحنى الفيروس سوف يصبح مسطحا قريبا؛ على الأرجح سوف يتباطأ المعدل.

وتدرس بولندا جميع أنواع القيود اعتمادا على سيناريو تفشي المرض.