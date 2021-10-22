بطلة قومية أوكرانية تنفي حيازتها شهادة تطعيم مزورة لفيروس كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تواجه ناديا سافتشينكو البطلة القومية الأوكرانية، التي تم سجنها من قبل في روسيا، حكما بالسجن في بلادها.

وتم ضبط شافتشينكو /40 عاما/ في كييف وبحوزتها شهادة تطعيم مزورة لفيروس كورونا، حسبما أكد وزير الداخلية دينيس موناستيرسكي اليوم الجمعة.

نفت سافتشينكو الاتهام في تصريحات لمحطة " أوكرانيا 24".

وكانت شافتشنكو تعمل قائدة طائرة في جيش بلادها فى السابق، وتقاعدت فى عام 2014.

ودخلت البلاد جوا من تركيا بصحبة شقيقتها. وتواجه كلتاهما الآن عقوبة تصل إلى السجن سنتين. ولم تدل سافتشينكو بتصريح في البداية.

وتعفي حيازة شهادة التطعيم في أوكرانيا الأشخاص من العزل المنزلي بعد دخول البلاد.

وسجلت السلطات في موجة إصابات كورونا الجديدة أعدادا قياسية اليوم الجمعة، بلغت 23785 حالة إصابة و 614 وفاة.