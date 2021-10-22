الأمم المتحدة تعلق الرحلات الجوية إلى عاصمة إقليم تيجراي الإثيوبي

قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك إن المنظمة الدولية علقت جميع الرحلات الجوية إلى مدينة مقلي عاصمة إقليم تيجراي في شمال إثيوبيا، اليوم الجمعة، بعد أن اضطرت طائرة تقل 11 راكبا لإلغاء الهبوط في مطار المدينة.

وأضاف دوجاريك أن رحلة للخدمات الجوية الإنسانية التابعة للأمم المتحدة من أديس أبابا حصلت على تصريح بالهبوط من السلطات الاتحادية، لكنها ”تلقت تعليمات بعدم الهبوط من برج مراقبة مطار مقلي“، وفقا لوكالة رويترز.

وتابع قائلا إن الطائرة عادت بسلام إلى العاصمة الإثيوبية، مضيفا أن وكالات الأمم المتحدة ”تراجع بعناية ملابسات“ ما حدث.