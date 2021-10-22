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تعرف على المرشحين لانتخابات الأهلي بعد غلق باب الترشح

عمرو فهمي
نشر في: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 7:12 م | آخر تحديث: الجمعة 22 أكتوبر 2021 - 7:22 م

انتهى الوقت المحدد لاستقبال أوراق المرشحين في انتخابات الأهلي في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الجمعة الموافق 22-10-2021، وضمت قائمة المرشحين على المقاعد المختلفة كلًّا من:-

مقعد الرئيس:-

1. محمود الخطيب الرئيس الحالي «مرشح»

2. خالد سليمان مرشح ·

مقعد نائب الرئيس:-

1. العامري فاروق نائب الرئيس الحالي «مرشح» ·

مقعد أمانة الصندوق:-

2. خالد الدرندلي أمين الصندوق الحالي «مرشح»

3. خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة الحالي «مرشح» ·

العضوية فوق السن:-

1. طارق قنديل عضو مجلس الإدارة الحالي «مرشح»

2. محمد الدماطي عضو مجلس الإدارة الحالي «مرشح»

3. مهند مجدي عضو مجلس الإدارة الحالي «مرشح»

4. محمد سراج الدين عضو مجلس الإدارة الحالي «مرشح»

5. محمد شوقي مرشح 6. محمد الغزاوي مرشح

 7. حسام غالي مرشح

 8. خالد عبد القادر مرشح

 9. منار سعيد مرشح

 10. أحمد نبيل مرشح

 11. محمد أحمد مرشح ·

العضوية تحت السن:-

1. محمد الجارحي عضو مجلس الإدارة الحالي «مرشح»

2. مي عاطف مرشح

3. محمد رأفت مرشح

4. عمر محمد مرشح

 5. عبد الله ضياء مرشح.

يذكر أن الجمعية العمومية للنادي سوف تجتمع يومي 25 و26 نوفمبر المقبل لمناقشة جدول الأعمال ومن بينها اختيار مجلس إدارة جديد.


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