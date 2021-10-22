حسام غالي يتقدم بأوراق ترشحه لانتخابات الأهلي

تقدم حسام غالي، قائد الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي السابق بأوراق ترشحه لعضوية مجلس إدارة القلعة الحمراء، في انتخابات النادي المقبلة.

وسينضم غالي لقائمة المرشح محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة الأهلي، حيث سيكون ضمن فريق المرشحين على العضوية فوق السن، بجانب محمد الدماطي وطارق قنديل ومهند مجدي، ومحمد شوقي.

يُذكر أن الخطيب كان اختار حسام غالي لعضوية شركة القدم بالنادي الأهلي، التي يترأسها ياسين منصور، وينوبه مصطفى مراد فهمي.

وسيتم غلق باب الترشح في انتخابات الأهلي المقبلة في السابعة من مساء اليوم الجمعة، حيث تقدم محمود الخطيب وخالد سليمان، بأوراق الترشح على منصب رئيس الأهلي.

وخرج خالد الدرندلي، عضو مجلس الإدارة الحالي من قائمة الخطيب، حيث سيتنافس بشكل مستقبل، ضد خالد مرتجي على منصب أمين الصندوق.