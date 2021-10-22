نائب محافظ الجيزة: تكلفة توصيل المرافق لشارع عرضه 4 أمتار أكبر منها في العاصمة الإدارية

قال إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة، إنّ تكلفة توصيل المرافق في شارع عرضه أربعة أمتار أكبر من تكلفتها في العاصمة الإدارية الجديدة.

وأضاف خلال مقابلة عُرضت مساء الخميس مع برنامج "كلمة السر" الذي يُقدمه الكاتب والإعلامي خالد ميري، على قناة "صدى البلد"، أن أكبر عملية إصلاح اجتماعي حدثت في مصر تمثّلت في فك العشوائيات الخطرة التي كانت موجودة، ووقف التمدّد على الأراضي الزراعية.

وتابع: "لما كنا بنعمل محطة رفع الصرف الصحي ومحطة رفع المعالجة، على يكون المشروع انتهى تكون الكتل السكنية غطيتها، وبالتالي محتاجة التوسعة الخاصة بها قبل دخول الخدمة".

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، قد أصدر قرارًا في وقت سابق من أكتوبر الجاري، بإنشاء وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة على أن يكون مقرها الجهاز التنفيذى لمعلومات شبكات المرافق بالمحافظة انطلاقا من السعي نحو تحقيق تكامل للبنيه المعلوماتية المكانية لمنظومة التخطيط المصرية.

وشمل القرار أن ترصد الوحدة كل التعديات والمخالفات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء وأية أراضي زراعية يتم زراعتها أو استصلاحها من خلال ما يرد من وحدة المتغيرات المكانية وكافة الإدارات والأجهزة ومديريات الخدمات وجهات المرافق للحصول على جميع البيانات الخاصة بالمحافظة في صورة ( ورقية ـ رقمية ) محددة بالإحداثيات على أن تكون البيانات محدثة ومعتمدة ويتم التحديث المستمر لهذه البيانات بصفة دورية طبقاً لطبيعة البيانات بكل جهة.