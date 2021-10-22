وزير خارجية تونس يبحث مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية التطورات على الساحة الإقليمية والدولية

التقى وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي اليوم الخميس، مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، في طرابلس على هامش أعمال مؤتمر دعم استقرار ليبيا.

وبحث الجانبان آخر المستجدات والأوضاع في كل من تونس وليبيا وعلى الساحة الإقليمية والدولية، فضلا عن النظر في سبل تطوير العلاقات وتعزيز التعاون الثنائي والتنسيق بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات خلال الفترة المقبلة.

وأكد الجرندي حرص تونس على تذليل الصعوبات من أجل تحقيق هذه الغاية، مؤكدا استعداد تونس الدائم للوقوف إلى جانب ليبيا الشقيقة ودعمها من أجل إنجاح المسار السياسي وتحقيق الاستقرار الدائم.

ونقل الجرندي للدبيبة تقدير الرئيس التونسي قيس سعيد ورئيسة الحكومة نجلاء بودن لما تبذله حكومة الوحدة الوطنية الليبية من جهود من أجل تحسين الوضع الامني والاقتصادي والاجتماعي في ليبيا.

من جانبه، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية دعم ليبيا لتونس قيادة وشعبا، مشيدا بما حققته تونس من إنجازات في العديد من المجالات لاسيما فيما يتعلق بترسيخ الديمقراطية وبناء المؤسسات، ومشددا على عمق علاقات الأخوة بين الشعبين الشقيقين والروابط التاريخية المشتركة والمتينة بينهما.

وحول تنظيم ليبيا لمؤتمر "دعم استقرار ليبيا"، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية على أن هذا الحدث يمثل مناسبة مهمة لتعزيز الجهود الوطنية والأممية والإقليمية في ترسيخ الأمن والاستقرار في ليبيا؛ بما سينعكس إيجابا على المنطقة عموما ودول الجوار خصوصا.