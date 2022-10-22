تعرف على خيارات فيريرا لتعويض غياب الونش عن الزمالك

لا حديث داخل الجهاز الفني لنادي الزمالك سوى عن تعويض الغيابات في صفوف الفريق، لاسيما الغياب الأبرز المتمثل في محمود حمدي "الونش" قلب الدفاع الغائب لفترة طويلة بسبب إصابة في غضروف الركبة.

ويستعد الزمالك لاستحقاقات هامة على مستوى الدوري وبطولة السوبر المصري، والتي يواجه فيها النادي الأهلي الأسبوع المقبل.

وفي إطار مساعي البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني للزمالك لتعويض الغياب المؤثر عن الدفاع الأبيض، فإن خيارات الجهاز الفني تتمثل في عدة سيناريوهات

- السيناريو الأول

وهو الأقرب بالنسبة لفيريرا بالنظر للمعطيات المطروحة لديه، وهو الاعتماد على التونسي حمزة المثلوثي الظهير التونسي إلى جانب كل من حسام عبدالمجيد ومحمد عبدالغني، لكن فيريرا يخشى من تذبذب مستوى التونسي الدولي، وعدم تقديمه أفضل المستويات في الفترة الحالية، علاوة على نقص خبرات عبدالمجيد، الأمر الذي يعرض الدفاع لضغوط كبيرة.

- السيناريو الثاني

يعد مطروح بقوة لكنه يقترن بعدة مخاوف، حيث يدرس جوسفالدو إقحام مصطفى الزناري الوافد الجديد لشغل هذا المركز، بعدما شارك لدقائق في المباريات الماضية، لكن فيريرا يدرك جيدا أن مدافع طلائع الجيش السابق لم يدخل بعض في منظومة عمل الفريق ويكتسب الفكر الذي ينتهجه المدير الفني بالكامل وبحاجة لمزيد من الوقت، فضلا عن الضغوط التي سيتعرض لها في هذا التوقيت.

- السيناريو الثالث

يتمثل في الاعتماد على لاعب آخر بخلاف الأسماء المطروحة، أو توظيف لاعبين من مراكز أخرى في الدفاع، في مقدمتهم عمر جابر الذي يجيد اللعب كظهير أيمن، لكنه لا يعد الخيار المثالي بالنسبة لفيريرا، كما يفكر الجهاز الفني في أسماء أخرى كحل مؤقت مثل إمام عاشور، أو محمد أشرف روقا، مع وجود حل على المدى البعيد وهو الاستعانة بمحمد عبدالسلام الموجود على قائمة الانتظار.