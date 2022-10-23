العشري يجتمع بلاعبي سموحة قبل مباراة البنك الأهلي في الدوري

اجتمع طارق العشري، المدير الفني لسموحة، مع لاعبي فريقه قبل مواجهة البنك الأهلي، الاثنين المقبل ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الممتاز.

وطالب العشري لاعبي فريقه بضرورة التركيز من أجل تحقيق الفوز خاصة بعد الهزيمة التي تلقاها في الجولة الأولى أمام الزمالك في بطولة الدوري.

كما أكد طارق العشري على ضرورة تحقيق الفوز أمام البنك الأهلي وأشاد بأداء اللاعبين خلال مباراة الزمالك رغم الهزيمة وحثهم أيضا على التركيز في إنهاء الهجمات بشكل صحيح.

ومنح المدير الفني لسموحة درسا خاصا للمدافعين وحذرهم من خطورة كريم بامبو وناصر منسي ورزاق سيسيه أمام مرمى الهاني سليمان.

وسقط فريق سموحة أمام الزمالك في الجولة الأولى بهدفين نظيفين سجلهما شريف رضا في مرماه والبنينى سامسون إكينولا.