محافظ أسيوط يناقش نسب التنفيذ الفعلية بمشروعات حياة كريمة

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، آخر مستجدات الأعمال التي يجري تنفيذها بالقرى المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية ضمن المشروع القومي لتطوير الريف المصري، فيما يتعلق بنسب التنفيذ ومعدلات الإنجاز بهدف دفع عجلة العمل والوقوف على الاحتياجات الفعلية، وتذليل العقبات لتسريع وتيرة العمل بمشروعات المبادرة الرئاسية جاء ذلك خلال لقاءه مع اللواء مجدي أحمد محمود مدير قطاع أسيوط بدار الهندسة، والمهندس محمد ماهر مسؤول بدار الهندسة.

وأكد محافظ أسيوط، أن المحافظة تعمل على مدار الساعة مع كل الجهات المشاركة لتنفيذ المشروعات بمعدلات سريعة طبقاً لمعايير الجودة والكفاءة ووفقا للجدول الزمني المحدد لتحقيق الهدف المنشود من المبادرة وحل أي مشكلة تطرأ على أرض الواقع على الفور نظراً لأهمية المبادرة كمشروع قومي عملاق يهدف إلى تحسين جودة الحياة وإحداث تغيير جوهري في حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير عيشة كريمة في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده الدولة.

وأشار المحافظ، إلى أهمية المتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة ومتابعة الشركات المنفذة المسند إليها الأعمال والوقوف على المعوقات أولاً بأول لسرعة تذليلها مع التأكيد على تكليف كل القطاعات بإرسال تقرير أسبوعي كل فيما يخصه يشمل نسبة التنفيذ والإنجاز ومعوقات سير الأعمال إن وجدت لتذليلها، وذلك بالتنسيق بين كل الجهات والوزارات المعنية، لافتا إلى جولاته الميدانية لمواقع العمل لمتابعة نسب التنفيذ ومعدلات الأداء، وتلافي الملاحظات، فضلًا عن اجتماعاته المتكررة مع مسؤولي المبادرة بالمحافظة، وبالمراكز والأحياء بمشاركة كل الجهات التنفيذية ومسؤولي جهاز التعمير ودار الهندسة ومسئولى مؤسسة حياة كريمة.

واستعرض المحافظ، نسب التنفيذ الفعلية من الأعمال التي تتم بالقرى المستهدفة وتشمل 35 مجمعا خدميا بتكلفة 358 مليون جنيه و35 مجمعا زراعيا بتكلفة 259 مليون جنيه وتطوير إنشاء 82 مركز شباب بتكلفة 366 مليون جنيه و39 وحدة إسعاف بتكلفة 67 مليون جنيه و137 وحدة صحية بتكلفة مليار و248 مليون جنيه والكباري و171 عداية ومشاية بتكلفة 198 مليون جنيه و149 مشروع للصرف الصحي بتكلفة 10 مليارات و230 مليون جنيه و149 مشروعا لمياه الشرب بتكلفة 2 مليار و413 مليون جنيه و131 مدرسة (1227 فصلا دراسيا) بتكلفة 431 مليون جنيه 149 مشروعا بقطاع الكهرباء بتكلفة 4 مليارات و936 مليون جنيه و28 مشروعا بقطاع الري بتكلفة 733 مليون جنيه، و4 مجمعات سكنية بتكلفة 110 ملايين جنيه و36 مشروعا بالتضامن الاجتماعي بتكلفة 166 مليون جنيه و149 مشروعا بالطرق الداخلية و7 مشروعات للطرق الرئيسية بتكلفة 168 مليون جنيه و149 بقطاع الغاز الطبيعي و149 مشروعا بقطاع الاتصالات ومشروعات سكن كريم بتكلفة 25 مليون جنيه و62 مشروع متنوع ما بين اسواق ومواقف ونقاط اطفاء 434 مليون جنيه و4 مستشفيات و94 مكتب بريد و33 نقطة شرطة و11 محطة سكة حديد ومحطة غاز و10 محطات معالجة و42 محطة مياه ليصل إجمالي عدد المشروعات 1930 مشروعا بتكلفة إجمالية 43 مليارا و598 مليون جنيه.