خدمات الشروق
أسعار العملات
مواقيت الصلاة
تلقيمات RSS
خدمات الموبايل
الأحد 23 أكتوبر 2022
12:09 ص القاهرة
القاهرة 24°
+ أقسام أخرى
محافظات
مرأة
منوعات
تكنولوجيا
علوم
شباب وتعليم
9 شارع رستم
صحة
جامعات
ألوان الحياة
حيوانات أليفة
سفرية وخروجة
تاريخ
سيارات
ثقافة
فيديو
صور
كاريكاتير
الوسيط
مصر
أمين سر لجنة الزراعة بالشيوخ: تعديل قانون الاستثمار سيخلق بيئة تشريعية محفزة
رئيس دينية الشيوخ: على المؤسسات المساهمة في تنشئة أجيال محصنة ضد الظواهر السلبية للجمهورية الجديدة
شكري يهنئ وزير الخارجية الإيطالي الجديد على توليه مهام منصبه الجديد
وزير البترول ومحافظ القاهرة يفتتحان محطة الوقود المتكاملة بالتجمع الخامس
شئون خارجية
شرق أوسط
العالم
خلافة تراس.. لقاء بين جونسون وسوناك وسط تنافس على زعامة حزب المحافظين
الرئاسة الجزائرية: ولي العهد السعودي يعتذر عن عدم حضور القمة العربية بالجزائر
عمليات عبور المهاجرين الحدودية إلى الولايات المتحدة تسجل رقما قياسيا جديدا
رياضة
رياضة محلية
رياضة عالمية
العشري يجتمع بلاعبي سموحة قبل مباراة البنك الأهلي في الدوري
22 لاعبا في قائمة الاتحاد أمام الداخلية بالدوري
سموحة يستعيد لاعبه قبل مواجهة البنك الأهلي في الدوري
رأي
فن
صلاح وبنزيما ونانسي عجرم في برومو افتتاح موسم الرياض الترفيهي
ناهد فريد شوقي تحذر المنتجين بالحجز على أجر الفيشاوي حال التعاقد معه
عبد الرحيم كمال: حفلة هاني شاكر الليلة أهم من سنوات توليه منصب نقيب الموسيقيين
بصورة سيلفي.. محمد كريم يهنئ كيم كارديشيان بعيد ميلادها
مال وأعمال
أعمال
مواطن
مهاب مميش: فكرة تطوير قناة السويس مصرية بالكامل.. وحققنا أرقاما لم نحلم بها
مصدر بـ«القومية للأنفاق»: مخطط لتطوير الخط الثانى للمترو
وزير البترول الأسبق: الدولة تدعم أسطوانة البوتاجاز بنسبة 100%
حوادث وقضايا
مصرع شخص وإصابة آخر في مشاجرة بالهرم
جرعة مخدرات زائدة.. تفاصيل العثور على جثة شاب داخل شقته ببولاق الدكرور
حبس متهمين بالاستيلاء أموال على المواطنين في الإسكندرية
جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة عامل مقتول في الصف
تليفزيون
فيديو.. نائبة: يجب تنفيذ خارطة الطريق الصادرة عن المؤتمر الاقتصادي بمصداقية
عمرو أديب ساخرا من تحدي الموت: خلاص السناتر هتوعي بخطورته.. المدرسة مبقتش فاضية
عمرو أديب: الآن نفهم أهمية قناة السويس الجديدة.. عندنا كنز كبير ويجب استغلاله
بالفيديو.. تجربة عملية على ك