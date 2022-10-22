النائب نادر يوسف: قرارات العفو الرئاسي ترجمة لقيم الجمهورية الجديدة

أعرب النائب نادر يوسف نسيم وكيل اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، عن سعادته بتوالي قرارات العفو الرئاسي، وتخطي عدد المفرج عنهم لما يزيد عن 1000 من المحبوسين احتياطيا.

وقال نسيم في تصريحات صحفية، إن قرارات العفو الرئاسي ترجمة كاملة لقيم الجمهورية الجديدة، التي تزدهر بقيم حقوق الإنسان والعدالة وتعزيز استقلال القضاء.

وأضاف أن قرارات العفو مكسب كبير للحياة السياسية في مصر، واستجابة كاملة لمطالب القوى السياسية والوطنية، لافتا إلى أن إعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي في أبريل الماضي، يتماشى مع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وشدد على أن قرارات العفو الرئاسي، تقابل بردود أفعال هائلة في الداخل والخارج، كما أنها تأتي في توقيت سياسي هام للغاية.

وتابع: "ما كان لقرارات العفو الرئاسي، أن تنجح وتحقق غاياتها، لولا الدعم الكامل لهذه الخطوة، من جانب القيادة السياسية، وبما يؤكد على صدق الدولة المصرية في إنجاح الحوار الوطني".