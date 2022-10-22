18 دولة تؤكد مشاركتها في بطولة العالم للإسكواش للجامعات

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تلقت اللجنة المنظمة لبطولة العالم للإسكواش للجامعات التي تقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ تأكيدًا من ١٨ دولة بالمشاركة في البطولة التي ستقام خلال الفترة من ٧ إلى ١٣ نوفمبر المقبل على ملاعب الإسكواش.

وتشارك كندا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا والتشيك وهولندا وكوريا وجنوب إفريقيا وأوغندا بـ5 لاعبين، وهونج كونج بـ7 لاعبين، والعراق بـ4 لاعبين.

كما تشارك المجر واليابان بـ3 لاعبين، وإستراليا وبولندا بـ2، والأرجنتين بلاعب واحد فقط بخلاف مصر الدولة المستضيفة والتي تشارك بـ5 لاعبين.

وتقام البطولة التي يترأس اللجنة المنظمة لها الدكتور صبحي حسانين نائب رئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات بمشاركة ٤٨ لاعبا في منافسات الطلبة و٢٥ لاعبة بمنافسات الطالبات ليكون إجمالي المشاركين ٧٣ لاعبا ولاعبة.