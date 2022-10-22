 وصول تقاوي القمح والفول المدعم إلى مديرية الزراعة بجنوب سيناء - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وصول تقاوي القمح والفول المدعم إلى مديرية الزراعة بجنوب سيناء

رضا الحصري
نشر في: السبت 22 أكتوبر 2022 - 10:21 ص | آخر تحديث: السبت 22 أكتوبر 2022 - 10:21 ص

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء، وصول أول دفعة من تقاوي القمح والفول المدعم من إدارة التقاوي بالإسماعيلية، تمهيدًا لتوزيعها على المزارعين بنصف السعر، تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة، وتحت رعاية اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، وإشراف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة.

وأوضحت مديرية الزراعة في بيان اليوم السبت، أنه جرى تخزين التقاوي بشكل مؤقت بالجمعية الزراعية بوادي تمهيدًا لتوزيعها على الإدارات الزراعية بكل مدن المحافظة حتى يتسنى توزيعها على المزارعين بسهولة.

وأكد البيان، أنه جرى شن قوافل زراعية إرشادية بكل مدن المحافظة لتوعية المزارعين بطرق تجهيز الأراضي لاستقبال التقاوي، واتباع الممارسات الزراعية السليمة للحصول على أعلى إنتاجية زراعية لهذا الموسم الشتوي، والتسهيل على المزارعين لتحفيزهم وتشجيعهم للتوسع في التنمية الزراعية المستدامة على أرض المحافظة.


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