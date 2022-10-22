نادر شوقي: محمد محمود مظلوم ويجب أن أدافع عنه

طلب نادر شوقي، وكيل أعمال محمد محمود، لاعب الفريق الأول بالنادي الأهلي إدارة القلعة الحمراء بعقد جلسة خلال الفترة المقبلة، من أجل تحديد مصير متوسط ميدان المارد الأحمر.

وقال شوقي في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "ملف محمد محمود به أكثر من مرحلة، المرحلة الأولى كانت في بداية فترة الانتقالات، ولم تكن هناك رغبة في رحيله".

وأضاف: "المرحلة الثانية في اخر 5 ايام من سوق الانتقالات، أصبح هناك رغبة في رحيله، (الدنيا كانت مقفلة ومفيش غير 3 4 خيارات، لا يرتقوا ماديًا ولا فنيًا لمحمد محمود) ".

وتابع: "من الممكن أن أتغاضى عن الجزء المادي، لكن فنيًا يجب عندما يخرج محمد محمود من الأهلي أن ينص عقده على المشاركة في 70 أو 80% من مباريات فريقه الجديد كي يستعيد لياقته البدنية والفنية".

وواصل:" (ايه الميزة انه يطلع لنادي اقل بكتير من الأهلي وممكن تكون فيه حاجة بتحصل في النادي ده وميلعبش، فالبتالي لازم اضمن للاعب انه هيلعب) ".

وأكمل: "المرحلة الثالثة كانت في اليوم الأخير من سوق الانتقالات، حين ظهر عرضًا من فيوتشر، وتواصلنا بالفعل، لكن لم يكن هناك نصيب في اتمام الصفقة، والناديان اختلفا على النواحي المادية".

وأردف: "لا يوجد خلاف بين محمد محمود ومارسيل كولر، مدرب الأهلي، ولكن الآن نحن في مرحلة لا يصح فيها الحديث عبر وسائل الإعلام، يجب أن نتحدث في الغرف المغلقة، خصوصًا بعد ما حدث اليوم". واستطرد: "ما الذي حدث اليوم ؟ محمد محمود خاض مباراة ودية مع الفريق الأول الخميس، ويوم الجمعة عاد ليتدرب منفردًا من جديد.. كولر يُحترم في قراره، هو يريد أن يُدرب 25 لاعبًا فقط في الملعب وهذا حقه".

وأتم: "الآن سوق الانتقالات أُغلق، (كلنا في مركب واحدة ولازم نتعاون، لو ملعبش لحد يناير هنطلعه ازاي ؟ هنلف حوالين بعض في الدائرة دي.. الاحسن اننا نقفل الباب ونتكلم عشان نوصل لحل.. محمد محمود مظلوم ولازم ادافع عنه أيًا كان النادي اللي بيلعب ليه) ".