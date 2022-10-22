كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي يعتزمون التعاون مع رئيسة وزراء إيطاليا الجديدة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

هنأت رئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين، اليوم السبت، رئيسة الوزراء الإيطالية الجديدة جورجيا ميلوني على تعيينها "أول امرأة تشغل المنصب".

وقالت فون دير لاين إنها تتطلع إلى "تعاون بناء" مع الحكومة الجديدة برئاسة ميلوني التي تنتمي للتيار اليميني المتطرف.

وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل عن استعداده للعمل مع رئيسة الوزراء الجديدة "من أجل منفعة إيطاليا والاتحاد الأوروبي".

وقالت رئيسة البرلمان الأوروبي روبرتا ميتسولا "أوروبا بحاجة لإيطاليا"، داعية إلى جبهة متحدة لمواجهة تحديات الاتحاد الأوروبي ولدعم أوكرانيا.