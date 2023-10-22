قيادي بمستقبل وطن: قمة القاهرة شددت على وقف العدوان وإدخال المساعدات لأهالي غزة

قال رشاد عبد الغني، القيادي بحزب مستقبل وطن، أن قمة القاهرة للسلام التى تمت عقدها أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة بمشاركة دولية إقليمية واسعة، بعثت عدة رسائل هامة للمجتمع الدولي وكافة دول العالم، من بينها التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وتهدئة التصعيدات العسكرية من جانب الكيان الإسرائيلي المحتل التى تسببت في وقوع آلاف الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى أنه لا سلام ولا استقرار فى منطقة الشرق الأوسط دون حل الدولتين.

وأوضح عبد الغني، في بيان له اليوم الأحد، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة كانت حاسمة وقوية للموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية والتى يضعها على رأس أولوياته حيث أنها جاءت داعمة لعملية السلام وطالبت بضرورة وقف العدوان وإنهاء الحرب وإدخال المساعدات الإنسانية لأهالى غزة.

وثمن القيادي بحزب مستقبل وطن، موقف الرئيس السيسي الرافض لمحاولات الكيان المحتل لتصفية القضية الفلسطينية عن طريق دعوات تهجير 2.5 مليون مواطن من قطاع غزة إلى أرض سيناء لتكون سكنا بديلا لهم، مؤكدا عن دعمه للقيادة السياسية بشأن الحفاظ على الأمن القومي المصري ورفض المساس بسيناء المصرية وتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

وذكر عبد الغني، أن مصر حريصة على دخول المساعدات لأهالي غزة منذ الأيام الأولى من اندلاع الأزمة، حيث أرسلت مصر مساعدات طبية وإغاثية لقطاع غزة، كما استقبلت المساعدات من الأشقاء العرب، وقامت بالضغط على كل الأطراف من أجل دخولها عن طريق معبر رفح وكانت بدايتها دخول 20 شاحنة وتسعى الآن لدخول المساعدات لسكان القطاع بشكل دائم ومستمر لإنقاذ آلاف الجرحى.

ولفت عبدالغني إلى أن مصر دائما ما تحمل هم استقرار المنطقة، وتسعى لحل القضية الفلسطينية والإشارة إليها فى كافة المحافل الكبري الدولية بشكل مستمر وذلك لضمان حق الشعب الفلسطيني الشقيق في أرضه والعيش بسلام.