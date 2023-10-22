مسئول بالصحة العالمية: استهداف المستشفيات والمراكز الطبية خرق واضح للقانون الدولي

قال المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الدكتور أحمد المنظري، إن الأوضاع الإنسانية والصحية في قطاع غزة، أصبحت على المحك والوضع كارثي قد يصعب التحكم فيه.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «كلمة أخيرة»، تقديم الإعلامية لميس الحديدي، والمذاع على قناة «أون»، مساء السبت، أن أعداد الشهداء في قاربت 5 آلاف، 70% منهم من النساء والأطفال وكبار السن، فيما تجاوز عدد الجرحى 12 ألف، منوها بأن هناك حالات حرجة تعاني نقصا في المستلزمات الطبية والدم ومشتقاته.



ولفت إلى أن نقص الوقود يشكل أزمة داخل القطاع الصحي؛ نظرا لتوقف الكهرباء المعتمدة عليه، فضلا عن استهداف القصف الإسرائيلي للمستشفيات والمراكز الصحية، موضحا أن القانون الدولي يعتبر قصف المستشفيات والمراكز الصحية محصنة من القصف، واستهدافها خرق واضح وصريح له.



وأشار إلى أن 11 % من المستشفيات في غزة البالغ عددها 35 مستشفى، توقف عن العمل كاملا بإجمالي 5 مستشفيات، هذا إلى جانب توقف 47 مركزا تابعا لمنظمة الأونروا، و66 % من المستشفيات التابعة لوزارة الصحة كذلك، فضلا عن %72 مركزا صحيا.



ونوه بمعاناة عشرات الآلاف من المصابين والجرحى، بالإضافة إلى الجانب اللوجيستي مع نقص الغرف والأسرة وغرف الرعاية المركزة وغرف العمليات، ونقص في إمدادات المياه النظيفة للمستشفيات والقطاع ككل، موضحا أن أكثر من مليون شخص نزحوا للمدارس والمراكز الصحية والمساجد والكنائس ومع ذلك معرضون للخطر لأنها ليست بعيدة عن القصف.