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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، إن "الكثيرين يعانون من المجاعة في غزة"، مؤكدا: "سنجد حلا للوضع في غزة والمجاعة التي تحدث هناك".

وأضاف ترامب، خلال حوار الأعمال الإماراتي الأمريكي في أبوظبي: "نفكر في الوضع بغزة وسنعتني بالأمر"، مشيرا إلى أن "العالم سيكون أفضل خلال أسابيع قليلة"، بحسب قناة العربية.

وقال ترامب إن "الإدارة السابقة قطعت العلاقات مع الشرق الأوسط ونعيد بناءها من جديد"، وإن "150 دولة تريد عقد صفقات تجارية مع الولايات المتحدة".

وأشار ترامب إلى أن "الإمارات قالت إنها ستستثمر 1.4 تريليون دولار في أمريكا"، مؤكدا: "سنكون عادلين جدا في الصفقات التجارية".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الإمارات "تقوم بعمل رائع في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي"، موضحا أنها ستستثمر في أشباه الموصلات المنتجة في الولايات المتحدة.

وأضاف أن الأموال والاستثمارات التي يتم ضخها "ستعود بالنفع على البلدين".

وتابع ترامب: "أتمتع بعلاقات قوية مع القادة الذين التقيتهم خلال جولتي في المنطقة"، مشيرا إلى أن "ما حققناه خلال الزيارة سيساهم في تعزيز الاستقرار في الشرق الأوسط".