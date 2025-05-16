مالك مانشستر يونايتد يخسر ربع ثروته

خسر جيم راتكليف، أحد مالكي نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، ربع ثروته خلال العام الأخير، وفقا لما كشفته قائمة صحيفة صنداي تايمز للمليارديرات.

وتراجعت ثروة راتكليف (72 عاما) من 23.519 مليار إسترليني إلى 17.046 مليار إسترليني، مما جعله يتراجع من المركز الرابع إلى السابع في قائمة أغنى مليارديرات في بريطانيا.

وكان راتكليف قد اشترى نسبة 27.7% من اليونايتد في ديسمبر/كانون أول 2023، في اتفاق بلغت قيمته مليار و250 مليون إسترليني.

ومنذ ذلك الحين، نفذ راتكليف، سياسة تخفيضات داخل المانيو، لمحاولة وقف الاستنزاف المالي، مع خسائر في السنوات الخمس الماضية وتهديد بالإفلاس هذا العام.

وللتخفيف من حدة هذا الوضع، قام المان يونايتد بتسريح أكثر من 400 موظف في العام الماضي، ورفع أسعار التذاكر في أولد ترافورد، من بين إجراءات أخرى.