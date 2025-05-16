ماذا قالت بريطانيا في دفاعها عن استمرار تصدير الأسلحة لإسرائيل؟

دافعت الحكومة البريطانية، عن قرارها بمواصلة بيع قطع طائرات مقاتلة لإسرائيل أمام المحكمة العليا في لندن.

وقالت الحكومة البريطانية إن تعليق الصادرات من شأنه أن يعرض أمن بريطانيا للخطر ويضر بالعلاقات مع إسرائيل وحلفائها، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وتسعى منظمات غير حكومية مدعومة من منظمة العفو الدولية، للحصول على أمر قضائي لمنع تصدير المكونات المصنّعة في المملكة المتحدة لطائرات لوكهيد مارتن المقاتلة من طراز "إف-35" لإسرائيل.

وأمس الخميس، قال محامي الحكومة البريطانية، جيمس إيدي، إن وزارة التجارة تصرفت بشكل قانوني، وإن أي تعليق لتراخيص تصدير هذه المكونات كان من شأنه أن يؤدي إلى تبعات وخيمة على البرنامج الدولي لإنتاج طائرات إف-35 ويشكّل "أخطاراً كبرى على الأمن البريطاني والأمن الدولي".

وأضاف أن المحكمة لا تملك صلاحية الحكم على قانونية تصرفات إسرائيل، وأن محاولة القيام بذلك قد يكون لها تأثير "ضار محتمل" على "العلاقات الخارجية مع دولة صديقة، وهي إسرائيل".

وأُطلقت الدعوى بعدما شنت إسرائيل الحرب على قطاع غزة رداً على هجوم حركة حماس في 7 أكتوبر من عام 2023. ورفضت إسرائيل مراراً الاتهامات بارتكاب إبادة جماعية في غزة.

وفي سبتمبر، أعلنت حكومة حزب العمال تعليق نحو 30 من أصل 350 ترخيصاً لتصدير أسلحة لإسرائيل، مشيرة إلى "خطر" استخدامها في انتهاك للقانون الدولي في القطاع الفلسطيني، لكنها استثنت مكونات مقاتلات "إف-35".

وأشار إيدي إلى أن الحكومة اتخذت قرارات لتعليق تراخيص لتصدير الأسلحة واضعة في الاعتبار علاقتها مع إسرائيل، سعياً إلى "ضمان استمرار العلاقات الودية".

وتنتهي المناقشات، اليوم الجمعة، على أن تصدر المحكمة قرارها في موعد لاحق لم يحدد.