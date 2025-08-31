قال نصر الدين عامر، نائب رئيس الهيئة الإعلامية لجماعة أنصار الله (الحوثيين)، إن الضربة الإسرائيلية التي استهدفت رئيس وأعضاء الحكومة في صنعاء لن تؤثر على موقف الجماعة الداعم لغزة.

وشدد عامر، في تصريحات لقناة الجزيرة، على استمرار التصعيد وتطوير القدرات العسكرية، رافضًا اعتبار الضربة «إنجازًا استخباراتيًا» للاحتلال، مضيفًا أن المستهدفين كانوا «قادة مدنيين في مبانٍ حكومية رسمية ومعلومة» يؤدون واجبهم في خدمة اليمنيين.

وقال: «ليس هذا اختراقًا أمنيًا، ولا يعد إنجازًا في استهداف قيادة حكومة مدنية»، مؤكدًا: «سنرد على هذا العدوان، ولن نتراجع عن موقفنا أو نتخلى عن غزة».

وأضاف أن الجماعة دخلت المعركة انطلاقًا من «واجبها الديني والأخلاقي» تجاه فلسطين، موضحًا: «لسنا نادمين على هذا الواجب، نحن مستمرون وملتزمون فيه، ولو دُعينا غدًا مرة أخرى لإسناد الشعب الفلسطيني فسنلبي النداء، ولسنا نادمين حتى لو استشهدنا جميعًا».

وتابع: «الآن نحن مرفوعو الرؤوس.. استشهد رئيس الوزراء ومن معه وهم كرماء أعزاء، يفتخر بهم الشعب اليمني»، مشددًا على أن الرد سيستمر، وأن المعركة «ستبقى مع العدو الإسرائيلي على جرائمه في غزة».

وكانت جماعة الحوثي قد أعلنت أن إسرائيل استهدفت رئيس حكومتها غير المعترف بها دوليًا، أحمد غالب الرهوي، وعددًا من الوزراء، خلال ورشة عمل اعتيادية في صنعاء، مؤكدة إصابة آخرين بجروح متفاوتة.