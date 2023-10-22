قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي دانيال هاجاري، إن قواتهم تعمل على تدمير منظومة حكم حركة حماس في قطاع غزة.



وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده مساء الأحد، أن جيش الاحتلال يعمل على تدمير ما سمّاها «البنى التحتية العسكرية» لحماس في القطاع.



وأشار إلى العمل كذلك إعادة من وصفهم بـ"المخطوفين" - في إشارة إلى الأسرى لدى حركة حماس بغزة، لافتا إلا العمل في هذا الملف من خلال العمليات التي يتم تنفيذها أو بطرق أخرى، دون أن يكشف عن ماهيتها.



ولفت إلى أن الجيش الإسرائيلي يستعد للمناورة البرية، موضحا أن عمله جارٍ وفقا للأهداف التي يضعها المستوى السياسي.



ولليوم السادس عشر على التوالي، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها.



وأسفر هذا العدوان عن تسجيل نحو 4800 شهيد، بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة، وأصابت 14245، بحسب وزارة الصحة في القطاع، كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.