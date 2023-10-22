أعلن مدير الإعلام بمعبر رفح الفلسطيني، وائل أبو حسن، عن مرور 14 شاحنة محملة بالأدوية والأغذية والمياه عبر المعبر المصري إلى نظيره الفلسطيني تجاه قطاع غزة منذ قرابة الساعة، وذلك بعد دخول 20 شاحنة أمس السبت.

وقال خلال تصريحات متلفزة عبر «الحدث» مساء الأحد: «الشاحنات عبرت منذ قرابة الساعة، ويجري استلامها من وكالة الأونروا والهلال الأحمر الفلسطيني؛ من أجل توزيعها على المستحقين الذين يمكثون بمخيمات مراكز الإيواء التي تشرف عليها الأونروا».

وأوضح أن الكميات المحددة قليلة للغاية قياسا بالوضع الكارثي الذي يعيشه سكان قطاع غزة بعد مرور 16 يوما من الحصار دون كهرباء أو مياه أو غذاء والتي بدأت تنفد من كل مناح الحياة، قائلا: «أعداد الشاحنات؛ لا تكفي مدرسة واحدة لمنطقة سكنية».

وتابع: «قبل الحرب على قطاع غزة كان يدخل المعبر يوميا 500 شاحنة محملة بالطعام والشراب والوقود، اليوم وبعد 16 يوما من الحصار تدخل 20 شاحنة ثم 14 هذه الكميات لا تكفي في ظل وجود أكثر من نصف مليون نازح بالمراكز بحاجة إلى الطعام والمياه».

وأضاف أن سكان قطاع غزة من النازحين يعيشون بالكاد داخل مراكز الإيواء على رغيف خبز واحد وشربة مياه يوميا، مشيرا إلى استخدام السكان مياه الآبار الغير صالحة للشرب للاستخدام بعد توقف تشغيل محطات التحلية؛ نتيجة نفاد الوقود.

وشدد على ضرورة استمرار فتح المعبر بشكل يومي وإدخال الأطنان المساعدات المكدسة على الجانب المصري، قائلا: «هناك أكثر من 2 مليون إنسان بحاجة إلى المياه، اليوم الشعب يشرب مياها غير صالحة للاستخدام الآدمي».

ودعا إلى ضرورة إدخال المستشفيات الميدانية وإخراج المصابين البالغ عددهم أكثر من 10 آلاف مصاب؛ لاستكمال العلاج بالمستشفيات الخارجية من أجل الوقوف مع الشعب الفلسطيني بمواجهة الحرب الإسرائيلية، مضيفا أنه لا تتوافر معلومات رسمية عن السماح بدخول شحنات جديدة حتى الآن.