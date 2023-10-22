الهلال الأحمر الفلسطيني: المساعدات المصرية بارقة أمل لنا في وجه الحرب

قال المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، الدكتور محمد الفتياني، إن الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة صعبة للغاية، مشيرا إلى معاناة الكوادر الطبية العاملة بالقطاع الصحي من الإرهاق جراء استمرار العمل المتواصل منذ بدء الحرب في سبيل إنقاذ الأرواح والجرحى.



وأشار خلال تصريحات لبرنامج «مصر جديدة» مع الإعلامية إنجي أنور، المذاع عبر شاشة «ETC» مساء الأحد، إلى استيعاب مستشفيات قطاع غزة آلاف من الشهداء والجرحى على مدار الأيام الماضي، معقبا: «الوضع الطبي اليوم صعب جدا؛ بسبب استنزاف جميع المستلزمات الطبية».



وأوضح أن المساعدات الإنسانية لا تزال في طور التجهيز والتقسيم قبل توزيعها على المستشفيات، مؤكدا أنها تمثل بارقة أمل في وجه الحرب في ظل مشارفه جميع المخازن على النفاد.



وتابع: «الأدوية والمستلزمات والوقود اللازم لتشغيل مولدات الطاقة داخل المستشفيات جميعهم شارف على النفاد، أتمنى ألا تكون المساعدات الإنسانية آخر شحنة، والهلال الأحمر المصري يبذلون قصارى جهودهم لمساندتنا في هذه الكارثة الإنسانية».



وأوضح أن أبرز الأولويات الحالية تتمثل في المستلزمات الطبية والوقود اللازم لتشغيل المولدات الكهربائية وسيارات الإسعاف، إلى جانب الغذاء والمياه لمساندة النازحين، معربا عن أمله في توالي المساعدات لدعم النازحين بالأغطية والخيام ومواد النظافة الشخصية.