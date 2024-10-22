مدحت شلبي يوجه رسائل نارية لـ حسين لبيب بعد أزمة السوبر

وجه الإعلامي مدحت شلبي انتقادات حادة لـ حسين لبيب، رئيس نادي الزمالك، بعد تهديد مجلس إدارة القلعة البيضاء بالانسحاب من نهائي السوبر المصري.

قال مدحت شلبي عبر قناة «إم بي سي مصر»:" لدي رسائل أريد توجيهها لـ حسين لبيب، حضرتك من أسبوع قولت احنا أكبر قلعة رياضية في مصر".

أضاف شلبي:" أليس من المفروض أن أكبر قلعة رياضية في مصر كان أولى بيها اتخاذ قرارين بعد واقعة دونجا ومصطفى شلبي، أولًا تتقدم باعتذار رسمي وترحل اللاعبين إلى القاهرة وتوقع غرامة مالية عليهم بدلا من التغريدة اللي نزلت".

أضاف شلبي:" هل ينفع تقول لو ده محصلش هنسحب! هل لغة الانسحاب أصبحت هي اللغة الرسمية لمجلس إدارة نادي الزمالك، حضرتك انسحبت، من قبل أمام الأهلي في الدوري، انت كنت كابتن كبير في كرة اليد، هل كنتوا في كرة اليد متعوديين على الانسحاب كل شوية؟ رئيس نادي الزمالك أو الأهلي مفروض أنه رجل دولة".

واصل:" الأمر الثالث، مصطفى شلبي، نزل «ستوري» بعد الأزمة بصورة (الكلابشات)، هل إنت حضرتك يا كابتن حسين، ملكش أي سيطرة على اللاعبين؟ هل إنت حاسبت لاعبيك؟ هل إنت مسيطر عليهم؟".

أكمل:" القائد في تلك المواقف الصعبة يقول أوعى حد بيفتح بوقه، محدش يكتب أي حاجة على مواقع التواصل الاجتماعي".

أتم:" مصطفى شلبي، بعد استبداله في مباراة بيراميدز، اعترض بشكل غير لائق، مفيش أي انضباط".