

بعد مرور عام كامل من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، إثر عملية طوفان الأقصى التي أطلقتها المقاومة الفلسطينية في أكتوبر عام 2023، فقد جيش الاحتلال الإسرائيلي المئات من جنوده وضباطه في المواجهات العديدة بمناطق مختلفة من أنحاء قطاع غزة.

كان آخرهم عقيد إسرائيلي قتل أثناء القتال الدائر في شمال غزة، ليصبح أحد أعلى الضباط رتبة في إسرائيل الذين قتلوا في حربها على قطاع غزة.

ولكن، من أبرز الضباط الإسرائيليين الذين قتلوا من قبل المقاومة الفلسطينية خلال العدوان على قطاع غزة؟

-إحسان دقسة.. قائد لواء 401 المدرع

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مقتل العقيد الدرزي إحسان دقسة قائد اللواء 401، وذلك خلال المعارك التي تقودها المقاومة الفلسطينية، حيث تم قنصه خلال عملية ناجحة في جباليا.

ويعد الضابط القتيل هو الأعلى رتبة في قائمة الضباط التي قتلهم رجال المقاومة خلال الحرب الجارية، حيث إنه كان يشارك في الحرب بغزة، لكنه تولى مؤخرا قيادة العمليات في جباليا؛ لذا يعد مقتله ضربة قوية لجيش الاحتلال الإسرائيلي.

وفيما نشرت كتائب القسام مقطع فيديو يوثق تنفيذ العملية، إذ جاء به صوت أحد منفذيها: "من معسكر جباليا نهدي هذه العملية إلى الشيخ المجاهد يحيى السنوار الذي لقي ربه مقبل غير مدبر.. الله أكبر".

أعرب وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، عن حزنه العميق لمقتل العقيد إحسان دقسة خلال الاشتباكات في قطاع غزة.

وأشاد جالانت، بدقسة باعتباره أحد القادة العسكريين البارزين الذين اعتمد عليهم الجيش في هذه الحرب، واصفًا إياه بـ"المقاتل الشجاع" والقائد الميداني المخضرم.

وأضاف وزير الدفاع الإسرائيلي، أن فقدان دقسة يعد خسارة كبيرة للجيش الإسرائيلي، حيث كان له دورا محوريا في قيادة العمليات العسكرية بشمال قطاع غزة، ولا سيما في منطقة جباليا التي شهدت معارك شرسة.

-يوناتان شتاينبرغ.. قائد لواء نحال

قتل العقيد يوناتان شتاينبرغ، البالغ 42 عاما، قائد لواء ناحل، أحد ألوية المشاة الخمسة بالجيش الإسرائيلي، في بداية المعركة صباح السبت 7 أكتوبر 2023، خلال الاشتباكات مع مقاتلي كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" قرب موقع كرم أبو سالم الإسرائيلي جنوب شرق قطاع غزة.

وكان شتاينبرغ في طريقه إلى الموقع الذي يديره مرؤوسوه، لكن أحد المقاومين تمكّن من قتله خلال الاشتباك.



-أساف حمامي.. قائد لواء الجنوب

أعلنت إسرائيل مقتله في عملية طوفان الأقصى التي شنتها المقاومة الفلسطينية على مستوطنات غلاف غزة يوم 7 أكتوبر 2023.

غير أن كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" أكدت أنه أسير لديها، وأنه أصيب في العملية فقط، لكن أعلن مقتله فيما بعد، حيث لا زالت جثته محتجزة في غزة، وفق ما نقلت "الجزيرة".

ويُعتبر أساف حمامي الضابط صاحب الرتبة الأعلى، الذي أعلن الجيش الإسرائيلي مقتله في عملية طوفان الأقصى.

وهو ضابط برتبة عقيد في الجيش الإسرائيلي، ولد عام 1982، والتحق بالجيش عام 2001، وتقلد عدة مناصب طيلة حياته المهنية، آخرها قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة.

-روي ليفي.. قائد وحدة المهام المتعددة

قتل العقيد روي يوسف ليفي، قائد وحدة النخبة العسكرية متعددة الأبعاد، المعروفة بـ"وحدة الشبح"، البالغ 44 عاما، في اشتباكات على يد مقاتلي حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" في مستوطنة رعيم، في بداية الهجوم على إسرائيل.

وحسب وصف الصحافة الإسرائيلية، فإن ليفي -ومعه شتاينبرغ- من أعلى الضباط رتبة الذين فقدتهم إسرائيل في معاركها خلال سنوات طويلة.

-إسحاق بن باشيت.. قائد لواء جولاني

في 13 ديسمبر أيضا، أعلنت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مقتل قائد لواء جولاني بالجيش الإسرائيلي إسحاق بن باشيت في معارك الشجاعية بقطاع غزة.

وقالت الصحيفة، إن إسحاق بن باشيت هو العقيد الرابع الذي يسقط منذ بداية العملية البرية في قطاع غزة.