بريطانيا: ستارمر يشيد بجهود الملك تشارلز الرائعة في الخدمة العامة

أشاد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بجهود الملك تشارلز الثالث "الرائعة " ، خلال جولته في أستراليا، وبشكل خاص بالنظر إلى ما يواجهه من "تحديات صحية".

وأفادت وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا"، بأن ستارمر أدلى بهذه التصريحات بعد أن تعرض تشارلز لهجوم من عضوة مجلس الشيوخ المستقلة من سكان أستراليا الأصليين ليديا ثورب خلال حفل استقبال له في كانبيرا، واتهمته بارتكاب "إبادة جماعية" ضد السكان الأصليين في بلادها.

وفي فعالية للتشاور بشأن هيئة الصحة الوطنية في شرق لندن اليوم الاثنين، سأل أحد المراسلين رئيس الوزراء عما إذا كان من "المشين" قيام الساسة الأستراليين "بمضايقة الملك".

أجاب ستارمر: "انظر، أظن أن الملك يقوم بعمل رائع، إنه سفير فوق العادة، ليس لبلدنا فحسب ، وإنما في جميع أنحاء الكومنولث".

وقال رئيس الوزراء إنه يتطلع إلى الانضمام إلى الملك تشارلز في قمة الكومنولث في ساموا هذا الأسبوع، مضيفا: "أعتقد أنه يقوم بعمل رائع، ويجب أن نتذكر أنه بالنظر إلى صحته ، إنه يقوم بخدمته العامة رغم التحديات الصحية التي واجهها هو نفسه – لذا أعتقد أنه يقوم بعمل رائع".

يشار إلى أنه تم تشخيص إصابة تشارلز بالسرطان في فبراير الماضي، وأوقف علاجه بشكل مؤقت أثناء قيامه بجولة طويلة إلى أستراليا - وهي الأولى له كملك للبلاد - وزيارته الرسمية إلى ساموا.