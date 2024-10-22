استشهاد شخص وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي على محيط مستشفى رفيق الحريري

أفادت مراسلة روسيا اليوم في لبنان، مساء اليوم الاثنين، باستشهاد شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين إثر قصف إسرائيلي استهدف محيط "مستشفى رفيق الحريري الجامعي" في الضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.



وأشارت إلى أن الغارات الإسرائيلية على الأوزاعي والجناح في الضاحية الجنوبية أسفرت عن وقوع عدة إصابات بين المواطنين.

وأضافت: "لقي شخص واحد على الأقل مصرعه إثر القصف في محيط مستشفى رفيق الحريري الجامعي".



وتأتي هذه الغارات عقب إعلان الجيش الإسرائيلي عزمه تنفيذ غارات على أهداف في الضاحية الجنوبية، كما اتهم المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مستشفى "الساحل" الواقع في حارة حريك بالضاحية الجنوبية، "بتمويل أنشطة حزب الله".



‏وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي باللغة العربية أفيخاي أدرعي: "نكشف معلومات خطيرة عن قيام حزب الله بوضع الملجأ الخاص بالمدعو حسن نصر الله تحت مستشفى الساحل الواقع في قلب بيروت، ️تقع فتحتا الدخول والخروج داخل عمارة الأحمدي وعمارة سنتر الساحل".

وأضاف: "داخل هذا الملجأ يوجد مجمع يُحتفظ فيه بمئات الملايين من الدولارات بالعملات الورقية والذهب، التي تم أخذ قسم كبير منها من مواطني الدولة اللبنانية والتي كان من شأنها ولا يزال من شأنها أن تعيد إعمار الدولة اللبنانية، ️عنوان المستشفى في شارع ضرغام، طريق المطار، حارة حريك".

وزعم أدرعي أن "هذه الأموال مخصصة حصريا لتسليح منظمة حزب الله الإرهابية، ولا ولم تكن لها أي وجهة أخرى"، مشيرا إلى أن "قطعا جوية تابعة لسلاح الجو الإسرائيلي تستطلع المجمع، ونتابعه وسنواصل متابعته".