هاني شاكر يوجه رسائل للشهداء وفلسطين ولبنان في حفله بمهرجان الموسيقى العربية

وسط حضور جماهيري كبير، افتتح الفنان هاني شاكر حفلته بمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ32، على مسرح النافورة بدار أوبرا القاهرة، الذي يقام تحت رعاية وزارة الثقافة برئاسة الدكتور أحمد فؤاد هنو، والذي تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد ويديره الدكتور خالد داغر.

وقال هاني شاكر خلال حفلته إنه يريد أن يقدم 3 رسائل في حفلته، الأولى للشهيد، الذي يستشهد من أجل الوطن وحمايته والدفاع عنه، أما الرسالة الثانية فهي دعم لفلسطين وأهل غزة الصامدين تجاه الاحتلال، وأما الرسالة الثالثة فهي دعم للشعب اللبناني الذي يحبه أمير الغناء العربي ويعشقه.

وقدّم هاني شاكر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو مصطفى حلمي، في بداية حفلته 4 أغاني هي: «أحلف بسماها» من كلمات عبد الرحمن الأبنودي وألحان كمال الطويل، وأغنية «الشهيد» من كلمات أيمن بهجت قمر وألحان وليد سعد، وأغنية «الهوية عربي» من كلمات أسامة حسن وألحان مصطفى شكري، و«بحبك يا لبنان» من كلمات وألحان الأخوين رحباني.

وانطلقت الليلة بفاصل غنائي للفنانة حنين الشاطر والفنانة إيمان عبد الغني، وقدمت كل منهما باقة متنوعة ومتميزة من أغاني التراث العربي.