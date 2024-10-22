حزب الله: أسقطنا طائرة إسرائيلية بدون طيار من نوع هرمز 450

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الثلاثاء، أنه أسقط بصاروخ أرض جو طائرة بدون طيار إسرائيلية من نوع هرمز 450 فوق بلدة جبشيت جنوبي لبنان، وأجبرها على مغادرة الأجواء.

وفي وقت سابق من اليوم، اعترف جيش الاحتلال الإسرائيلي بمقتل جندي وإصابة 3 آخرين بجروح خطيرة عند الحدود الشمالية مع لبنان، بحسب شبكة "الجزيرة" الإخبارية.

وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجندي قتل متأثرا بإصابته بصواريخ أطلقت من لبنان نحو نيؤوت مردخاي شمال سهل الحولة بالجليل.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله أنه قصف مجددا بالصواريخ تجمعا لجنود الجيش الإسرائيلي في محيط بلدة مركبا جنوبي لبنان.

وأضاف أنه قصف برشقة صاروخية تجمعا لجنود إسرائيليين في الأطراف الشرقية لبلدة الطيبة جنوبي لبنان، مشيرا إلى أنه قصف بالصواريخ تجمعا لجنود إسرائيليين في مستوطنة مسغاف عام.