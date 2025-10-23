 واشنطن تنفذ ضربة جديدة ضد قارب مشتبه بنقله مخدرات في المحيط الهادئ - بوابة الشروق
الخميس 23 أكتوبر 2025 12:14 ص القاهرة
واشنطن تنفذ ضربة جديدة ضد قارب مشتبه بنقله مخدرات في المحيط الهادئ

د ب أ
نشر في: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 11:38 م | آخر تحديث: الأربعاء 22 أكتوبر 2025 - 11:38 م

قال وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيجسيث، في منشور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إن الجيش الأمريكي نفذ ثامن هجوم له ضد قارب يشتبه في أنه ينقل مخدرات.

وأضاف هيجسيث أن الهجوم وقع في وقت متأخر من أمس الثلاثاء بشرق المحيط الهادئ.

واستهدفت الهجمات السبع السابقة قوارب في منطقة البحر الكاريبي.

وقال هيجسيث إن الهجوم أسفر عن مقتل شخصين، ليصل إجمالي عدد القتلى في جميع الهجمات إلى 34 شخصا على الأقل.

ويظهر في مقطع فيديو قصير نشره هيجسيث، قارب صغير نصفه ممتلئ بحزم بنية اللون وهو يتحرك فوق الماء، وبعد ثوان قليلة من بدء الفيديو، ينفجر القارب ويظهر طافيا، دون حراك فوق سطح الماء وسط ألسنة اللهب.

واتخذ هيجسيث، في منشوره، خطوة غير مألوفة معتادة حين شبه مهربي المخدرات المزعومين بالتنظيم الإرهابي الذي نفذ هجمات 11 سبتمبر 2001.

وقال هيجسيث: "تماما كما شن تنظيم القاعدة حربا على وطننا، تشن هذه الكارتلات حربا على حدودنا وشعبنا"، مضيفا: "لن يكون هناك ملاذ ولا غفران - فقط العدالة".


