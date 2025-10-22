سلام: الحكومة اللبنانية تواصل الإصلاح رغم التحديات الاقتصادية والسياسية

مرت 8 أشهر على تشكيل حكومة نواف سلام، التي نالت ثقة البرلمان اللبناني في 26 فبراير 2025 بأغلبية 95 نائبًا من أصل 128.

وقال سلام في بيان له اليوم: "تواصل حكومتي جهود الإصلاح الاقتصادي لتعزيز الاستقرار المالي، والعمل على استعادة الثقة بالقطاع المصرفي، وضمان سيادة الدولة على كامل أراضيها".



وأضاف: "ترتكز الحكومة على خطة لإصلاح القطاع المصرفي، وتعزيز سلطة الدولة، واستعادة احتكار السلاح، ضمن خطوات عملية لتحسين الأمن الداخلي".

يذكر أن الحكومة اللبنانية تحديات كبيرة تشمل الأزمة الاقتصادية المستمرة، والمصالح السياسية المتجذرة. ومع ذلك، تؤكد الحكومة التزامها بتنفيذ الإصلاحات لتعزيز الاستقرار والتنمية في لبنان، مع متابعة المجتمع الدولي لمسار الإصلاحات.