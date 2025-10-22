أردوغان يصل سلطنة عمان قادما من قطر

وصل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان العاصمة العمانية مسقط، الأربعاء، قادما من قطر في ختام جولة خليجية استهلها بزيارة الكويت.

وكان في استقبال أردوغان بالمطار السلطاني الخاص في مسقط، سلطان عمان هيثم بن طارق، والسفير التركي محمد حكيم أوغلو، وموظفو السفارة.

ويرافق الرئيس التركي في زيارته إلى عمان، عقيلته أمينة أردوغان، ووزراء الخارجية هاكان فيدان، والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار، والخزانة والمالية محمد شيمشك، والدفاع يشار غولر، والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، والتجارة عمر بولاط.

كما يرافقه رؤساء جهاز الاستخبارات إبراهيم قالن، ودائرة الاتصال في رئاسة الجمهورية برهان الدين دوران، وهيئة الصناعات الدفاعية خلوق غورغون، ومدير المكتب الخاص للرئاسة حسن دوغان، وكبير مستشاري الرئيس للشؤون الأمنية والخارجية عاكف تشاغطاي قليتش، إلى جانب شخصيات من حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

في السياق ذاته، رافقت عدة طائرات من القوات الجوية العمانية، طائرة الرئيس أردوغان لدى اقتراب هبوطها في المطار.

ومن المرتقب بحسب مراسل الأناضول، استقبال سلطان عمان للرئيس أردوغان بمراسم رسمية في قصر العلم، ومن ثم المشاركة في وليمة عشاء تُقام على شرفه.