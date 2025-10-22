التابعي: زيزو أفضل لاعب في الأهلي

أكد بشير التابعي، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، أن أحمد مصطفى زيزو، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، هو الأفضل في القلعة الحمراء خلال الموسم الجاري.

وقال بشير، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة، ويذاع على قناة " cbc":" أداء الأهلي بعيد جدًا عن مستواه المعروف، والمدرب أدار المباراة حسب رؤيته وحقق المطلوب منه والفوز على الاتحاد السكندري".

وتابع:" زيزو أعلى لاعب يقدم مستويات مميزة مع الأهلي حتى الآن، وكان يستحق جائزة رجل المباراة أمام الاتحاد السكندري، بعد صناعة هدف وتسجيل آخر".

وسجل زيزو هدفا من ركلة جزاء وصنع آخر لزميله المغربي أشرف بن شرقي خلال الفوز بثنائية مقابل هدف على الاتحاد.

وتعد هذه المساهمة التهديفية السابعة لزيزو خلال 7 مباريات بالدوري هذا الموسم.