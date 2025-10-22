وزارة الأمن الداخلي الأمريكية: عملاء اتحاديون يطلقون النار على مشتبه به بعدما صدم مركباتهم

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت السلطات الأمريكية إن رجال شرطة اتحاديين أطلقوا النار على مرفق رجل بعدما صدم بسيارته مركبات قوات إنفاذ القانون أثناء محاولته الفرار مساء أمس الثلاثاء في لوس أنجليس.

وذكرت السلطات أن نائب قائد بالشرطة كان يساعد في عملية الاعتقال تعرض لإصابة في يده برصاصة ارتدادية.

وقالت تريشا ماكلافلين مساعدة وزيرة الأمن الداخلي في بيان إن عملاء قوات إنفاذ الهجرة والجمارك أطلقوا "أعيرة نارية دفاعية" بينما صدم الرجل مركباتهم.

وحدد بيل إيسايلي القائم بأعمال المحامي العام هوية الرجل بأنه يدعى كارليتوس ريكاردو بارياس /44 عاما/ من المكسيك، وقال إنه متهم بالاعتداء على شرطي اتحادي.