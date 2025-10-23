خلال زيارته الحالية للعاصمة البريطانية للندن، قدّم المستشار الألماني فريدريش ميرتس أول توضيح مفصل لما قصده بتصريحاته عن الهجرة وما يُعْرَف بالمشهد العام في المدن الألمانية، وذلك بعدما قوبلت هذه التصريحات بانتقادات حادة سواء من جانب أحزاب المعارضة الألمانية أو من جانب الحزب الاشتراكي الديمقراطي (الشريك في الائتلاف الحاكم).

وشدّد ميرتس من جهة على أن ألمانيا ستظل في المستقبل أيضا بحاجة إلى الهجرة، ولا سيما لتلبية احتياجات سوق العمل، لكنه أوضح من جهة أخرى أنه يقصد بالمشكلة في المشهد العام للمدن أولئك المهاجرين الذين لا يملكون إقامة قانونية في ألمانيا ولا يعملون ولا يلتزمون بالقوانين السارية في البلاد.

وعلى هامش قمة غرب البلقان في العاصمة البريطانية، قال ميرتس اليوم الأربعاء:" نعم، سنظل بحاجة إلى الهجرة في المستقبل، وهذا ينطبق على ألمانيا كما ينطبق على جميع دول الاتحاد الأوروبي، إننا بحاجة إليها في المقام الأول من أجل أسواق العمل لدينا".

ونوه ميرتس إلى أن هناك في ألمانيا أشخاصا من ذوي الأصول المهاجرة باتوا يشكلون اليوم "جزءًا لا غنى عنه من سوق العمل الألماني"، مؤكدًا:" لم نعد قادرين على الاستغناء عنهم، بغض النظر عن أصولهم أو لون بشرتهم أو ما إذا كان الذين يعيشون ويعملون في ألمانيا من الجيل الأول أو الثاني أو الثالث أو الرابع".

لكن ميرتس أوضح أن المشكلات تأتي من هؤلاء المهاجرين الذين ليست لديهم إقامة دائمة، ولا يعملون، ولا يلتزمون بالقوانين، مضيفًا:" كثير من هؤلاء هم من يشكّلون الصورة العامة في مدننا. ولهذا السبب أصبح كثير من الناس في ألمانيا، وكذلك في دول أخرى من الاتحاد الأوروبي، يشعرون بالخوف من التواجد في الأماكن العامة"، وتابع ميرتس إلى هذا الأمر ينطبق على محطات القطارات ومترو الأنفاق وبعض الحدائق العامة، وأردف أن هذا الأمر " يؤثر على أحياء بأكملها تسبب مشكلات كبيرة للشرطة".

وشدد ميرتس على ضرورة حل أسباب هذه المشاكل، وقال:"علينا أن نحل هذه المشكلات معا في أوروبا، ولن يمكننا حلها إلا بهذه الطريقة"، ورأى أنه يجب استعادة ثقة الناس في سيادة القانون بعد أن فُقِدَتْ في السنوات الأخيرة. وقال إنه لهذا السبب سيناقش المجلس الأوروبي في بروكسل غدا الخميس مرة أخرى سياسة الهجرة واللجوء المشتركة للاتحاد الأوروبي، واستطرد:" هذا عمل يجب أن نقوم به معًا، ولكنه يتطلب أيضًا جهودًا وطنية".

كان الجدل حول ما قاله ميرتس عن الهجرة والمشهد العام للمدن الألمانية منذ التصريحات التي كان أدلى بها في مؤتمر صحفي في مدينة بوتسدام في الأسبوع الماضي، حيث قال إن الحكومة تصحح أخطاء الماضي في سياسة الهجرة، لكنها لا تزال تواجه "مشكلات في المشهد العام للمدن"، مشيرًا إلى أن وزير الداخلية يعمل على توسيع عمليات الترحيل. وعندما سُئل لاحقًا عن مقصده بتلك العبارة، أجاب ميرتس بالقول:"اسألوا بناتكم".