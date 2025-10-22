ترامب يرشح كريستوفر لانيف لمنصب نائب رئيس أركان الجيش الأمريكي

رشح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اللفتنانت جنرال كريستوفر لانيف لتولي منصب نائب رئيس أركان الجيش الأميركي، وهو ثاني أعلى منصب في قيادة الجيش، وفقا للسجلات البرلمانية.

ويشغل الجنرال جيمس مينجوس حاليا منصب نائب رئيس الأركان، ولم يُعلن بشكل علني عن نيته التنحي. وأمضى في المنصب أقل من عامين، رغم أن مدة الولاية المعتادة تستمر عادة ثلاث سنوات على الأقل.

وجاء هذا الترشيح، الذي نشر في السجلات البرلمانية يوم الاثنين، ضمن سلسلة من قرارات الإقالة المفاجئة وعمليات النقل والترقيات التي تُعيد تشكيل القيادات العليا في الجيش الأمريكي تحت إدارة ترامب ووزير الدفاع بيت هيجسيث.

ورفض مسؤولون في الجيش ومكتب هيجسيث الإدلاء بتفاصيل حول إبعاد مينجوس المحتمل أو خلفيات ترقية لانيڤ، الذي يشغل حاليا منصب المساعد العسكري الأعلى لهيجسيث.