يوروستار تعلن عن أول أسطول من القطارات ذات الطابقين في المملكة المتحدة

أعلنت شركة يوروستار، أن أسطولا من القطارات ذات الطابقين سوف يعمل في المملكة المتحدة للمرة الأولى.

وقالت الشركة، إنها سوف تشتري ما يصل إلى 50 من القطارات ذات الطابقين لاستخدامها عبر كامل شبكتها التي تشمل بين محطة سانت بانكراس بلندن وباريس، وبين بروكسل وأمستردام عبر نفق القنال، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

وتوصلت لاتفاق بقيمة ملياري يورو (2.3 مليار دولار) مع شركة ألستوم لبناء القطارات في المصانع بفرنسا حيث يوجد مقر الشركة.

وأكدت يوروستار، طلبا مبدئيا بـ30 قطارا ولديها خيار لطلب 20 قطارا آخر.

وسيسمى الأسطول الكهربائي بالكامل "يوروستار سيلستيا" المشتق من الكلمة اللاتينية "كايلاستيس" التي تعني سماوي.

ومقارنة بالأسطول الحالي التابع ليوروستار طراز "إي 320" المصنعة من جانب سيمنز وعددها 17 قطارا، سوف يكون لدى القطارات الجديدة مقاعد أكثر بنسبة 20% وطابق سفلي وسوف تكون أطول بـ16 سم، وسوف تعمل إلى جانب قطارات "إي 320" مما يعني أن يوروستار سوف يكون لديها ما يصل إلى 67 قطارا.

ومن المقرر استلام قطارات سيلستيا في يناير؛ ليتم إطلاق الخدمات التجارية في مايو التالي.