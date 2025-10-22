شهدت مدينة حارم في ريف إدلب الشمالي، اشتباكات عنيفة داخل ما يُعرف بـ«مخيم الفرنسيين»، بين قوات الأمن الداخلي السوري ومجموعة من المقاتلين الأجانب الفرنسيين بقيادة المدعو عمر أومسين، المعروف بـ«أمير جماعة الغرباء» للمهاجرين.

ونقلت قناة العربية، عن مصدر أمني قوله إن العملية بمخيم الفرنسيين بإدلب تستهدف عناصر تعمل خارج سلطة الدولة.

يأتي هذا فيما أفادت وسائل إعلام سوريّة، نقلًا عن مصادر أمنية أنّ الاشتباكات اندلعت عقب محاولة قوة أمنية دخول المخيم لاعتقال أحد المطلوبين، لتواجه بمقاومة عنيفة من قبل عناصر مسلحة داخل المخيم، معظمهم من حاملي الجنسية الفرنسية.

وبحسب المصادر، شهدت المواجهات استخدام أسلحة خفيفة ومتوسطة، وسط حالة استنفار أمني واسع في محيط المخيم، فيما لم تصدر حتى الآن معلومات مؤكدة حول عدد القتلى أو الجرحى من الطرفين.

وأشارت إلى أنّ التوتر تفاقم بسبب قيام أومسين بفرض نظام إداري وأمني خاص به، بمعزل عن مؤسسات الدولة السورية، حيث أنشأ ما يشبه «محكمة شرعية» وشرطة داخلية تابعة له.