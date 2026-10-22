وزير الصحة يبحث مع هواوي تعزيز التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات بالمنظومة الصحية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اجتماعا مع ممثلي شركة "هواوي" العالمية؛ لبحث مستجدات التعاون المشترك في مجال التحول الرقمي وتطبيق أحدث التقنيات التكنولوجية في المنظومة الصحية.

وخلال الاجتماع، جرى استعراض مشروع "الشبكة القومية للباثولوجي الرقمي والتشخيص عن بعد"، الذي يهدف إلى إدخال تقنيات فحص الأنسجة والخلايا رقميا ودعمها بالذكاء الاصطناعي، بما يضمن رفع دقة وسرعة تشخيص الأمراض والأورام، وتسهيل تبادل الاستشارات الطبية بين المراكز والمستشفيات في مختلف المحافظات.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إن هذه الخطوة تأتي في إطار الرؤية الاستراتيجية للوزارة لدفع التحول الرقمي تحقيقاً لرؤية مصر 2030، حيث يستهدف المشروع إنشاء شبكة متكاملة لأرشفة وتداول الشرائح الرقمية، بما يحول المستشفيات ومراكز الأورام إلى منارات بحثية وعلمية جاذبة للكوادر الطبية، ويساهم في نقل وتوطين التكنولوجيا الطبية الحديثة ودعم التدريب والتطوير الذاتي للأطباء.

وأضاف أن المشروع يستهدف تحسين قدرات التشخيص المبكر والإيجابي للأورام؛ مما يقلل العبء المالي على نظام التأمين الصحي، ويفتح آفاقا جديدة للاستفادة من الخبرات الطبية المصرية في تقديم خدمات كتابة التقارير عن بعد، إلى جانب تعزيز مكانة مصر في مجال السياحة الصحية من خلال تقييم الحالات الخارجية وتحديد البرامج العلاجية المناسبة قبل استضافتها.

وحضر الاجتماع، الدكتور محمد الطيب، والدكتور عمرو قنديل نائبا الوزير، والدكتور شريف مصطفى مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتور راضي حماد رئيس قطاع الطب الوقائي والصحة العامة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة، والمهندس أحمد صبحي المشرف على الإدارة المركزية لمركز معلومات الوزارة.