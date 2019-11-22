البابا تواضروس يستقبل رئيسة المجلس الأعلي لمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بالمقر البابوي بالقاهرة، مساء اليوم الجمعة، السيدة كلودين عون رئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية التابعة لجامعة الدول العربية ورئيسة الهيئة الوطنية لشئون المرأة اللبنانية وذلك خلال زيارتها للقاهرة لترأس اجتماعات المنظمة.

رافق الضيفة، نيافة المطران چورچ شيحان مطران الكنيسة المارونية بمصر.

اطمأن قداسة البابا خلال اللقاء على الأوضاع في لبنان، وعلي الرئيس ميشيل عون معربًا عن امنياته في أن يعم السلام كل أرجاء البلاد.



من جانبها، عبرت السيدة كلودين عون عن سعادتها بلقاء قداسة البابا وبحفاوة الشعب المصري التي لمستها خلال زيارتها لمصر.

وفي نهاية اللقاء أهدى قداسة البابا للضيفة، أيقونة زيارة العائلة المقدسة لمصر.