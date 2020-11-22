تقارير: برلين تعتزم الاستعانة في 2021 بديون جديدة أكبر من المعلن

كشفت تقارير صحفية في ألمانيا، أن الحكومة الألمانية تعتزم في العام المقبل الاستعانة بديون جديدة أكبر بشكل ملحوظ مما كانت تخطط له حتى الآن.



وكتبت صحيفة "بيلد" الألمانية اليوم الأحد استنادا إلى مصادر في وزارة المالية أن وزير المالية أولاف شولتس يعتزم الاستعانة بديون جديدة تزيد عن 160 مليار يورو.



تجدر الإشارة إلى أن خطط الموازنة للحكومة تشير حتى الآن إلى أن حجم هذه الديون سيبلغ نحو 96 مليار يورو فقط من أجل التخفيف من تأثيرات أزمة كورونا.



وحسب بيانات الصحيفة، فإن تكاليف المساعدات الاقتصادية في جائحة كورونا تأتي في صدارة المخصصات التي ارتفعت، ولفتت الصحيفة إلى أن شولتس يعتزم تخصيص نحو 40 مليار يورو للشركات التي تضررت من الإغلاق الجزئي.